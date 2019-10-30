شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل بوطيب في يناير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء رفض رئيس الزمالك رحيل بوطيب لعدة أسباب في مقدمتها اقتناع مرتضي منصور بامكانيات اللاعب، وأنه سيعود لمستواه في حالة مشاركته في مركزه الأصلي وهو المهاجم الصريح.
كما يري مجلس الزمالك ان توفير بديل لبوطيب في الوقت الراهن أمر صعب في ظل الازمة المالية التي يمر بها الزمالك وادت الي تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول.
يذكر أن بوطيب يستعد للسفر إلي ألمانيا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرفض رحيل بوطيب في يناير المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.