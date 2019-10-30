شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل بوطيب في يناير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، فكرة الاستغناء عن المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق في يناير المقبل، بعد ظهور أصوات تنادي برحيل بوطيب عن الزمالك لظهوره بمستوي متواضع خلال الفترة الماضية.

وجاء رفض رئيس الزمالك رحيل بوطيب لعدة أسباب في مقدمتها اقتناع مرتضي منصور بامكانيات اللاعب، وأنه سيعود لمستواه في حالة مشاركته في مركزه الأصلي وهو المهاجم الصريح.

كما يري مجلس الزمالك ان توفير بديل لبوطيب في الوقت الراهن أمر صعب في ظل الازمة المالية التي يمر بها الزمالك وادت الي تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول.

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يذكر أن بوطيب يستعد للسفر إلي ألمانيا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام الفترة الماضية.

وقرر بو طيب عرض نفسه على طبيب ألمانى بسبب تجدد إصابته فى الركبة، وهو ما جعله يتخوف من وجود أى إصابة خطيرة، لذا فإنه اتفق مع الجهاز الطبى للزمالك على السفر لألمانيا للاطمئنان على ركبته، وهو ما وافق عليه الجهاز الطبى خاصة فى ظل تواجد محمد أسامة طبيب الفريق فى ألمانيا مع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الذى يجرى جراحة الرباط الصليبى.