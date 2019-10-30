شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمقاصة يستقر على الدفع بـ صلاح ريكو أمام سيراميكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي الدفع بـصلاح ريكو لاعب وسط الفريق في المباراة الودية الأولي التي يخوضها المقاصة اليوم في الواحدة ظهرا أمام سيراميكا كليوباترا.

ويشارك ريكو في ودية سيراميكا كليوباترا اليوم، بعد شفاءه من الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة، مما أدي لغيابه عن المباريات لمدة تصل الي 15 يوما، خضع خلالها اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف أمين رفعت طبيب الفريق.

ويخوض مصر للمقاصة مباراتين وديتين اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في الواحدة ظهرا، ثم وادي دجلة في الخامسة عصرا في إطار استعدادات المقاصة لإستئناف الدوري عقب فترة التوقف التي يمر بها الدوري حاليا بسبب انشغال المنتخب الاوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة 8 الي 22 نوفمبر المقبل.