شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمقاصة يستقر على الدفع بـ صلاح ريكو أمام سيراميكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك ريكو في ودية سيراميكا كليوباترا اليوم، بعد شفاءه من الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة، مما أدي لغيابه عن المباريات لمدة تصل الي 15 يوما، خضع خلالها اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف أمين رفعت طبيب الفريق.
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