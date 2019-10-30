شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ ينهى اجراءات معسكر الأهلي فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي يُنهي عدة أمور خاصة بمعسكر الفريق مساء اليوم،الأربعاء، خلال تواجده بالأمارات خاصة وأنه تقرر سفره مع سمير عدلي المدير الإداري للفريق اليوم من أجل الترتيب لبعثة الأهلي.

يشار إلى أن الأهلي يطير إلى الامارات غداً لإقامة معسكر خارجي يستمر ستة ايام يخوض خلالها المار الأحمر مباراة ودية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حالياً لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولإرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتولّى سيد عبد الحفيظ مساء اليوم بعض أكثر من جلسة هامة من أجل حجز ملاعب تدريب الاهلي في الأمارات والاطمئنان على فندق الإقامة وغيرها من تفاصيل وترتيبات المعسكر.

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ويشارك في المعسكر لاعبي الاهلي الدوليين (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر .

فيما يغيب عن معسكر الاهلي في الامارات لاعبو الفريق بالمنتخب الأولمبي وكذلك المالي ديانج لتواجده مع منتخب الأولمبي بلاده إستعداداً لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 بمصر.