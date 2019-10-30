شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه المنستيرى التونسى بنصف نهائى البطولة العربية للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم ،الأربعاء، فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره المنستيرى التونسى فى قبل نهائى البطولة العربية لأندية كرة السلة والتى تقام بالمغرب ، بمشاركة فريقى الجزيرة و الاتحاد من مصر .

وتأهل الاتحاد السكندرى إلى نصف نهائى البطولة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 95/77 فى منافسات دور ربع النهائى ، بينما تأهل المنستيرى التونسى بالفوز على الريان القطرى فى منافسات دور الثمانية .

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وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من احمد عادل دولة ، محمد على مودى ، مؤمن مبارك "دونجا" ، محمد طه ميدو ، و يوسف شوشة ، احمد طارق الصباغ ، احمد ابو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين ، على محمد أحمد ، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون ، و ايدجراز ، هيثم كمال ، و مصطفى عصام .

يذكر أن الاتحاد السكندرى توج بلقب البطولة العربية لاندية السلة فى نسختها الماضية.