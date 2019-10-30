شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه المنستيرى التونسى بنصف نهائى البطولة العربية للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من احمد عادل دولة ، محمد على مودى ، مؤمن مبارك "دونجا" ، محمد طه ميدو ، و يوسف شوشة ، احمد طارق الصباغ ، احمد ابو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين ، على محمد أحمد ، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون ، و ايدجراز ، هيثم كمال ، و مصطفى عصام .
يذكر أن الاتحاد السكندرى توج بلقب البطولة العربية لاندية السلة فى نسختها الماضية.
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