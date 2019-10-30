شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: نحترم لاعبي وجماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار سيد عبدالحفيظ، إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني يتابع قطاع الناشئين ، مؤكداً أن معسكر الإمارات سيسهل مهمة فايلر الفنية مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة .
وقال عبدالحفيظ، " شعيب محلل الأداء، يتابع تدريبات مباريات فرق الناشئين بالنادي الأهلي وقدم تقارير لفايلر".
وتابع:"سياسة التدوير التي يطبقها فايلر ناجحة مع الأهلي بشكل كبير، وسر نجاح فايلر اهتمامه بكافة التفاصيل".
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