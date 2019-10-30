شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: نحترم لاعبي وجماهير الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يقدر ويحترم لاعبي وجماهير نادي الزمالك، مشيراً إلى أن بطولة السوبر مهمة وكانت أقوي من كأس مصر.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي :" لم أتفاجئ بانضمام محمود وحيد لقائمة منتخب مصر، وكنت أتوقع ذلك، وكنت أتوقع انضمام حسين السيد أيضاً".

وأشار سيد عبدالحفيظ، إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني يتابع قطاع الناشئين ، مؤكداً أن معسكر الإمارات سيسهل مهمة فايلر الفنية مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة .

Advertisements

وقال عبدالحفيظ، " شعيب محلل الأداء، يتابع تدريبات مباريات فرق الناشئين بالنادي الأهلي وقدم تقارير لفايلر".

وتابع:"سياسة التدوير التي يطبقها فايلر ناجحة مع الأهلي بشكل كبير، وسر نجاح فايلر اهتمامه بكافة التفاصيل".