رسمياً.. وقف برنامج «الزمالك اليوم»

الموجز

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، عن وقف برنامج "الزمالك اليوم" رسمياً.

وقال منصور، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم على شاشة قناة "الحدث اليوم"، إن حلقة أمس الثلاثاء من البرنامج ستكون آخر حلقة، مؤكداً إيقافه رسميًا لحين موعد انطلاق القناة الجديدة.

وأضاف رئيس الزمالك أنه عقد جلسة مع عدد من الإعلاميين المصريين لمناقشة ما يخص القناة الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على التصوير مع اللاعبين ومقدمي البرامج يوم السبت المقبل.

وكشف مرتضى منصور عن موعد افتتاح القناة الرسمية لنادي الزمالك، حيث قال إن السبت الموافق الـ 16 من نوفمبر المقبل هو موعد انطلاق قناة الزمالك، مؤكداً أنه هذا "يعتبر حلم للزملكاوية".

وتابع رئيس الزمالك أن كل من عبد الحليم علي وجمال عبد الحميد سينضمان إلى القناة الجديدة مع باقي المحللين.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوتين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة "الحدث اليوم" وخالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم".

Advertisements

وقال الأهلي، في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي وتحويل القناة إلى منصة للسباب من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

يأتي هذا بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عزمه فتح "صفحة جديدة" مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكدًا عدم وجود مشكلة معه.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوتين رسميتين إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة الحدث اليوم وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم وذلك لمخالفتهما الأعراف و المواثيق وضوابط العمل الإعلامي وتحويل القناة إلي منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيل من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسئولين في النادي الأهلي حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.

وتمسك النادي الأهلي في شكوتاه بالتأكيد على خطورة ما يرتكبه رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.

وأكد الأهلي في شكواه أن تجاوزات رئيس نادي الزمالك فاقت الحدود وأن تصعيد الأمر اليوم ليس أمرا جديدا بل سبق وأن تم تصعيد الأمر إلى الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة خاصة وأن النادي ترفع كثيرا عن الرد على تجاوزات رئيس نادي الزمالك وذلك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف النادي في شكواه أنه ينتظر اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص شكوتاه بما يروه قانونا مناسبا لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة على الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية والتي اُرتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مطالبين الجهات المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء.