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الزمالك يتعاقد مع الأمريكى والكر لتدعيم فريق السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع المحترف الأمريكى ايرفن والكر لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بدلا من الأمريكى ستوجلن، الذى تم فسخ التعاقد معه مؤخرا.

 

وحصل الزمالك على توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية بعد سلسلة المفاوضات التى قادها معه مسئولو الفريق، على أن يحصر اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات للانضمام للفريق والمشاركة فى المنافسات.

 

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يأتى الاتفاق مع والكر بعد فسخ التعاقد مع ستوجلن بعد فترة قليلة من تجديد عقده مع الفريق، وفسخ الزمالك التعاقد مع الأمريكى ستوجلين بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر، بحجة توجهه إلى البنك لإيداع أموال، وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.

 

يذكر أن الزمالك خسر بطولة السوبر المصرى أمام الجزيرة ويشارك الشهر المقبل فى بطولة لافروليج التى تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى والـNBA.

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