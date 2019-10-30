شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل تستعيد الكرة المصرية الزعامة العربية مع زعيم الثغر والدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطموحات تعانق السماء يواصل فريقا الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مشوارهما الناجح فى منافسات كأس زايد للأندية الأبطال بحثًا عن منصة التتويج العربية الغائبة عن الكرة المصرية منذ فترة طويلة.

البطولة لُعبت تحت مسميات عديدة منذ تأسيسها في عام 1980 وحتى الوقت الحالي، فكان يُطلق عليها سابقًا دوري أبطال العرب وكأس الاتحاد العربي للأندية أما الأن فتٌعرف بكأس العرب للأندية، وتضم البطولة الأندية صاحبة المراكز الأولى والأكثر شعبية في الدول العربية لتتنافس على لقب المسابقة وجوائزها.

مشوار كرة القدم المصرية حافل بالإنجازات والألقاب الأفريقية والإقليمية، حيث يعد الأهلي واحدًا من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم، كما أن الزمالك له صولات وجولات قارية لنجاحه في حصد العديد من بطولاتها، وبالطبع لم يخلُ تاريخهما من الفوز بالبطولة العربية.

وتأهل الإسماعيلى لدور الـ16 فى البطولة العربية بعدما تفوق على أهلى بنغازى الليبى بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 ثم حقق فوزًا مهامًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 16 وتنتظره موقعة حسم التأهل للدور التالى فى 26 نوفمبر المقبل بالإمارات، بينما تفوق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعدًا مع المحرق البحرينى المقرر لها 3 نوفمبر المقبل .

ويحلم عشاق سيد البلد والدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج العربية، ويتسلح الفريقان بالصفقات الجديدة التى تم إبرامها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريقين فضلا عن خبرة الاجهزة الفنية للناديين لاسيما الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى الذى نجح فى التتويج بلقب البطولة العربية موسم 2000 حينما كان مديراً فنياً للصفاقسى التونسى.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

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كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

استطاع الأهلي التتويج بلقب البطولة العربية مرة وحيدة في موسم 1996، بالفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للمسابقة في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف.

كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى.

بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.