شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يقتحم بيراميدز والمصرى قائمة الأندية المتوجة بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج مبهرة يحققها فريقا بيراميدز والمصرى البورسعيدى فى منافسات النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، تمهد الطريق أمام ممثلى الكرة المصرية نحو منصة التتويج باللقب للمرة الثالثة.

ويعد فريق الأهلى هو أول فريق يفوز بالكونفدرالية بمسماها الجديد، وذلك موسم 2014 بالفوز على سيوى سبورت بهدف دون رد سجله عماد متعب فى الوقت القاتل، وذلك تحت القيادة الفنية للإسبانى جاريدو.

ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتعد مشاركة بيراميدز الأولى فى مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدورى.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه .

وواصل بيراميدز تفوقه فى المباريات خارج معلبه، حيث سجل 3 انتصارات متتالية بدء من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظسف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى.

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وأكمل الفريق الذى يشارك لأول مرة فى البطولات الأفريقية، سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.

وتوقفت انتصارات الأهلى والزمالك عند انتصارين متتاليين خارج ملعبيهما وثالثهما تعادل أو هزيمة.

وعلى نفس الوتيرة حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل.