شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف لـ«سوبر كورة»: اتظلمت مع لاسارتى.. وصالح جمعة لازم يراجع نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد يوسف عن تجربته مع لاسارتى، ومن قبله كارتيرون، وكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل المهمة التى تحدث عنها يوسف بوضوح دون مراوغة أو هروب، وتحدث كذلك يوسف عن سبب رحيله من النادى خلال تولّى تدريب الأهلى فى عهد محمود طاهر، رئيس النادى السابق، وعن أزمته مع مؤمن زكريا .

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