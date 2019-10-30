شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأولمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر، التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، والتى تتواجد مصر بها، باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالى.

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جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى :

منتخب مصر الأولمبى ومالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة