شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ ينهى ترتيبات معسكر الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عدة أمور خاصة بمعسكر الفريق مساء اليوم الأربعاء، خلال تواجده بالإمارات، خاصة أنه تقرر سفره مع سمير عدلى المدير الإدارى للفريق اليوم من أجل الترتيب لبعثة الأهلى.
ويطير الأهلى إلى الإمارات غداً لإقامة معسكر خارجى يستمر ستة أيام يخوض خلالها المار الأحمر مباراة ودية فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدورى المتوقف حالياً لارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
ويتولى سيد عبد الحفيظ مساء اليوم بعض أكثر من جلسة مهمة من أجل حجز ملاعب تدريب الأهلى فى الأمارات والاطمئنان على فندق الإقامة وغيرها من تفاصيل وترتيبات المعسكر.
ويشارك فى المعسكر لاعبو الأهلى الدوليين (أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.
فيما يغيب عن معسكر الأهلى فى الإمارات لاعبو الفريق بالمنتخب الأولمبى، وكذلك المالى ديانج لتواجده مع منتخب بلاده الأولمبى، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 بمصر.
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