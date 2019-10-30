شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وسمير عدلي في الإمارات اليوم للترتيب لمعسكر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق القاهرة مساء اليوم الأربعاء؛ مُتجهين للإمارات للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بسفر بعثة الفريق وترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية للمعسكر .

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات غدًا الخميس لإقامة معسكر مغلق أثناء فترة توقف بطولة الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر

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يأتي معسكر الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات المهمة؛ سواء في بطولة الدوري أو في مستهل مشوار الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.