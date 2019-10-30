شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامي عاشور "جان" الملعب الزجاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر رامي عاشور أحد الأساطير المصرية والعالمية في لعبة الإسكواش، حيث خاض البطل المصري مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار تاريخه في اللعبة وحتى الاعتزال في أبريل الماضي بسبب الإصابة.

واحترف رامى عاشور الإسكواش فى 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

فى أبريل الماضى أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصرى اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

وما زال الإسكواش المصرى ينتظر الكثير من البطل العالمى خارج القفص الزجاجى كما أبدع وأمتع داخله.

”الخليج 365” يسلط الضوء على "جان" الملعب الزجاجي في الصور التالية:



بطل الاسكواش



رامى عاشور



رامي عاشور اسطورة الاسكواش

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رامي عاشور بطل الاسكواش



رامي عاشور بطل العالم السابق



رامي عاشور داخل الملعب



رامي عاشور في احدى المباريات



رامي عاشور في المترو



رامي عاشور في حملة الترويج للاسكواش



رامي عاشور في سن صغير



رامي عاشور مع مضربه الخاص



رامي عاشور نجم الاسكواش



رامي عاشور



رامي عاشور2



رامي