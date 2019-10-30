شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه المنستيرى التونسى بنصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم الأربعاء، فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره المنستيرى التونسى فى نصف نهائى البطولة العربية لأندية كرة السلة، والتى تقام بالمغرب، بمشاركة فريقى الجزيرة والاتحاد من مصر.

وتأهل الاتحاد السكندرى إلى نصف نهائى البطولة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 95 / 77 فى منافسات دور ربع النهائى، بينما تأهل المنستيرى التونسى بالفوز على الريان القطرى فى منافسات دور الثمانية.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، و يوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون، و ايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .

يذكر أن الاتحاد السكندرى توج بلقب البطولة العربية لأندية السلة فى نسختها الماضية.