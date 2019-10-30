شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": "التكشيرة" فى الشغل بس.. وأتمنى تكرار جيل 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه يتمنى وجود جيل 2006 بالكامل حاليا، مشيرًا إلى أن هذا الجيل صعب تكراره حيث كان يضم العديد من الأسماء الرنانة، فمثلا فى الهجوم كان يضم عمرو زكى وعماد متعب ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وأحمد عيد عبد الملك وغيرهم ونفس الأمر فى جميع المراكز، لذا أستطيع أن أحقق بهذه النوعية من اللاعبين ما أحلم به من نتائج.

وأوضح البدرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أرى أن الكرة المصرية حاليًا تفتقد وتفتقر للنوعيات المميزة من اللاعبين وبات اللاعب المميز نادرًا جدًا حاليًا، وعن السبب فى ذلك"، علّق قائلا:" أرى أن الأجيال فى كرة القدم هى نصيب ورزق، مثل الأب الذى يكون لديه أكثر من ابن ويكون فيهم النشيط القوى المميز، وغيره يكون كسولاً ومهملاً، وآخر لا يهتم بنفسه، فهى نصيب بشكل عام".

وعن "التكشيرة" التي يظهر عليها أثناء المباريات، قال: "أنا مظلوم فى اتهامى بأننى دائما "مكشر"، أنا مثلى مثل أى شخص، وقت العمل والمباريات أكون مركز جدًا ولا أحب التهريج فى العمل وبالتالى أظهر جادًا، ولكن بعيدا عن العمل وفى الأوقات العادية أحب الضحك وأن أعيش حياتى بشكل طبيعى".