شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضا من بيراميدز لشراء الـ6 أشهر المتبقية فى عقد أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلي عرضًا من نظيرتها في بيراميدز، بخصوص شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد أحمد فتحي نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، والذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وعرض مسئولو الأهلي على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ملف التجديد للاعب الملقب بالجوكر، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، حيث ما زال يُفاضل بين العروض التي تلقاها، خاصة أن هناك أحد الأندية الخليجية ترغب بشدة في التعاقد مع الظهير الدولي.

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وتنتهي عقود رباعي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان مع فريقهم بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يجعل الإدارة الحمراء مضطرة للوصول لاتفاق مع الرباعي المذكور بخصوص التجديد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي الفترة التي سيحق فيها للرباعي التوقيع لأي نادٍ والرحيل عن القلعة الحمراء مجاناً.