مرتضى يعلن توقف برنامج الزمالك وموعد انطلاق القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" رسميًا؛ لحين موعد انطلاق القناة الجديدة.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم": "برنامج الزمالك اليوم سيكون آخر برنامج يبث اليوم (الثلاثاء)".

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وتابع: "عقدت جلسة مع إعلام المصريين لمناقشة ما يخص القناة الجديدة، وتم الاتفاق على التصوير مع اللاعبين ومقدمي البرامج يوم السبت المقبل".

وأكمل: "افتتاح القناة الجديدة سيكون السبت الموافق 16 من الشهر المقبل، وهذا حلم للزملكاوية".

وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته: "سينضم للقناة الجديدة الثنائي عبد الحليم علي وجمال عبد الحميد مع باقي المحللين".