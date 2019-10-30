مرتضى يعلن توقف برنامج الزمالك وموعد انطلاق القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" رسميًا؛ لحين موعد انطلاق القناة الجديدة.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم": "برنامج الزمالك اليوم سيكون آخر برنامج يبث اليوم (الثلاثاء)".
وتابع: "عقدت جلسة مع إعلام المصريين لمناقشة ما يخص القناة الجديدة، وتم الاتفاق على التصوير مع اللاعبين ومقدمي البرامج يوم السبت المقبل".
وأكمل: "افتتاح القناة الجديدة سيكون السبت الموافق 16 من الشهر المقبل، وهذا حلم للزملكاوية".
وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته: "سينضم للقناة الجديدة الثنائي عبد الحليم علي وجمال عبد الحميد مع باقي المحللين".
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