محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الإسباني 09:15 ـ ريال مدريد VS ليجانيس ـ القناة الناقلة: beIN HD 3 10:00 ـ ريال بيتيس VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: beIN HD5 Advertisements 09:00 ـ أتلتيك بلباو VS إسبانيول ـ القناة الناقلة: beIN HD1 10:00 ـ فالنسيا VS إشبيلية ـ القناة الناقلة: beIN HD 3 الدوري الإيطالي 10:00 ـ يوفينتوس VS جنوى ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 10:00 ـ أودينيزي VS روماـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.