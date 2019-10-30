النشرة الرياضية.. الخطيب يشكر آل الشيخ.. وشكوى جديدة ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الرياضية، والتي كان أبرزها توجيه محمود الخطيب رئيس الأهلي الشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي، بجانب تقديم شكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
حوار.. كريم نيدفيد: لست الفتى المدلل للبدري ولا أعرف رقم هاتفه
ليفربول يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام آرسنال بالكأس
في بيان رسمي.. الخطيب يشكر تركى آل الشيخ
تركي ردًا على بيان الأهلي: أنا والخطيب رجالة ونستحمل.. وزوجته خط أحمر
قرار جديد من مرتضى منصور بشأن أزمة الصحفيين
تركي آل الشيخ يتحرك لمتابعة قضية خروج جماهير الأهلي
شوقي غريب يستبعد شوبير وحمدي منقائمة مصر بأمم أفريقيا تحت 23
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