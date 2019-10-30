الأهلي يكشف سياسة الاستبدال وحقيقة شكوى فايلر من التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سياسة تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة، مشيرا إلى أن المدرب السويسري رينيه فايلر لم يشكو من أرضية ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وقال عبدالحفيظ في ضيافة قناة "الأهلي": "يُسمح لكل ناد وفقًا لنظام القيد الجديد باستبدال خمسة لاعبين كحد أقصى على مدار فترة الانتقالات الصيفية والشتوية من القائمة المكونة من 30 لاعبا".

وأضاف: "هذا بالإضافة إلى وجود خمسة لاعبين آخرين تحت السن منهم ثنائي أجنبي، لم أستوعب ذلك في البداية لكننا استجبنا في النهاية رغم أن هذا البند أصبح إلزاميا على الجميع لخدمة ناد بعينه".

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وأكمل: "كان لدينا 43 لاعبا، لائحة اتحاد الكرة تسببت في تكبّدنا خسائر مالية وفنية كبيرة خاصةً أننا لم نحصل على مساحة زمنية كافية لتسويق اللاعبين بعد التنازل عن بعضهم مجانا مثل أحمد حمودي وهشام محمد".

وأكد: "يتبقى لنا استبدال لاعبَين فقط في شهر يناير المقبل بعد استبدال ثلاثة لاعبين في الصيف، والزمالك يتبقى له استبدال وحيد".

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن حقيقة شكوى فايلر من أرضية ملعب التتش قائلا: "لم يحدث، أحيانا تكون هناك إصلاحات بسبب عوامل المناخ، لكن حالة الأرضية جيدة للغاية حاليا، وقد يتم تطويرها الفترة المقبلة".

وأشار مدير الكرة بالأهلي في ختام تصريحاته إلى عدم وجود أزمة إدارية مع اللاعبصالح جمعة بعد خروجه من الحسابات: "الكرة في ملعبه، الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني، أنتظر منه الكثير لأنه مازال صغيرا في السن".