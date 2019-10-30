عن أزمة شارة المنتخب.. أحمد فتحي: "الحمدلله إنها خلصت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، ارتياحه لإنتهاء أزمة من يحصل على شارة المنتخب هو أم محمد صلاح.

أحمد فتحي قال خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي سيف زاهر بفضائية أون سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"الحمدلله إن الأزمة انتهت قبل أن تبدأ، في المواقف الصعبة نترك الأمور لله ويختار لنا الخير، كل شيء في الدنيا خير ليك فممكن تصاب ويكون هذا الأمر خير ليك".

وتطرق فتحي في حديثه لحب بناته لمحمد صلاح:"في أحد المرات قلت له الله يكون في عونك الجميع يريد التقاط الصور معه أولادي يحبونه أكثر مني يريدون التقاط الصور معه هو شخصية محترمة وحين أذهب لمدرسة أولادي يسألونني عن صلاح وهل أراه في الحقيقة أم لا".

وأتم فتحي حديثه بالإشارة إلى أن يتمنى أن يُنهي مسيرته في الملاعب بقميص النادي الأهلي