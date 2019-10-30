أحمد فتحي يكشف: الزمالك فاوضني مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، بدخول الزمالك في مفاوضات معه من أجل ضمه خلال مناسبتين سابقتين، دون الكشف عن التفاصيل.

وقال فتحي في ضيافة "أون سبورت": "الزمالك فاوضني مرتين لكني اعتذرت، المسؤولين هناك أصدقائي وتحدثوا معي بشان الانتقال للأبيض، مع العلم أن معظم أصدقائي زملكاوية".

وأضاف: "أريد إنهاء مسيرتي مع الأهلي، أنا أهلاوي منذ صغري، وقبل انضمامي للإسماعيلي كنت مشجعا للأهلي مثل أي طفل طبيعي".

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك كشف في أكثر من مناسبة أنه دخل في مفاوضات مع أحمد فتحي لضمه، آخرها في شهر مارس 2018، مؤكدًا أنه كان "صفقة القرن".

ونجح الأهلي وقتها في تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسمين.

يُذكر أن صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي عام 2007، ويعد حاليا واحدا من قائدي الفريق الأحمر، بجانب كونه من أفضل اللاعبين المصريين على المستوى الدولي.