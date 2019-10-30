أحمد فتحي: رفضت عرضا مغريا قبل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، أنه رفض عرضا مغريا من بيراميدز للتعاقد معه قبل مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يحدد أي شروط مادية على إدارة النادي منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت": "وصل إلى النادي عرض مغرٍ من بيراميدز من أجل التعاقد معي قبل مباراة السوبر، وكان المقابل المادي كبير، وراتبي أكبر من الذي أتقاضاه مع الأهلي".

وأضاف: "تحدثت مع الكابتن سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) بشأن عرض بيراميدز، أنا مرتبط بعقد مع النادي وكلما احتجني النادي سأستمر معه، الأهلي بيتي ويستحق التضحية، اللعب لأي فريق منافس للأهلي مستحيل".

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وكشف فتحي كواليس تجديد عقده مع الأهلي بالعام الماضي قائلا: "أخطرت عبدالحفيظ برغبتي في الاستمرار مع الأهلي، ولم أتطرق أبدا إلى الأمور المادية كما يتردد، لم أحدد أي شروط مادية طوال مشواري مع الأهلي".

وتابع: "فقط طلبت منه أن يتم تقديري، أبلغ من العمر حاليا 34 عاما، ورفض حسام البدري وقتها احترافي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر رغم رغبتي في خوض التجربة، لكني احترمت رأي النادي وجددت تعاقدي".

وأتم ظهير أيمن الأهلي تصريحاته قائلا: "الشباب السعودي أراد ضمي على سبيل الإعارة براتب بلغ مليون و300 ألف دولار، وكان من السهل السماح لي بالرحيل بعدما حسمنا لقب الدوري وقتها، لكن طلبي قوبل بالرفض".