إيسكو يقترب من الرحيل عن الريال فى يناير

يقترب فرانشيسكو إيسكو نجم خط وسط فريق ريال مدريد من الرحيل عن الملكى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن ريال مدريد ينتظر معرفة موقف إيسكو من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.
كانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام مع فريق آخر، للحصول على مقعد فى منتخب إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".
أضافت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، لكن بشرط الحصول على العرض المناسب للتعاقد معه وهو 70 مليون يورو.
يدخل فرانشيسكو إيسكو فى دائرة إهتمام كل من آرسنال ومانشستر سيتي ويوفنتوس، ولكنه لم يحصل على أي عرض رسمي هذا الموسم حتى الآن.
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