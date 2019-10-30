فالفيردي: انتهت الكلمات في وصف ميسي

تغزل إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في نجمه ليونيل ميسي، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة برشلونة أمام بلد الوليد، والتي انتهت بخماسية مقابل هدف، التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة "عندما ترى ميسي يلعب, تعتقد ان كل شيء سهل، لكن في الحقيقة لا".

وتابع:" انا واثق من أن الاشياء التي يراها ميسي، لا يراها اي شخص حتى الذين في المنصة فوق، إنتهت الكلمات في وصف ميسي".

وساهم ميسي في تسجيل ٤ أهداف من أصل خمسة في مباراة البرسا أمام بلد الوليد، بعد تسجيله هدفين وصناعة اثنين آخرين. ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة "عندما ترى ميسي يلعب, تعتقد ان كل شيء سهل، لكن في الحقيقة لا".وتابع:" انا واثق من أن الاشياء التي يراها ميسي، لا يراها اي شخص حتى الذين في المنصة فوق، إنتهت الكلمات في وصف ميسي".وساهم ميسي في تسجيل ٤ أهداف من أصل خمسة في مباراة البرسا أمام بلد الوليد، بعد تسجيله هدفين وصناعة اثنين آخرين.

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