أحمد فتحي: أعشق شيكابالا.. وفايلر هاجمني بعد السوبر

أكد أحمد فتحي نجم فريق الأهلي أنه من عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك والمشادة بينهما في لقاء السوبر الأخير كانت "نرفزة

ملعب".

قال فتحي عبر تصريحات تلفزيونية إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هاجمه بعد لقاء كأس السوبر المحلي

وأبلغه بجلوسه بديلاً في لقاء سموحة بالدوري بسبب أخطائه في لقاء الزمالك.

أشار إلى أنه رفض اللعب للزمالك مرتين موضحاً أنه لم يثر أزمات أثناء تجديد عقده في الفترة الأخيرة ويرحب بالبقاء مع الأهلي.