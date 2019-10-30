أحمد فتحي: رفضت عرضًا من بيراميدز

أعلن أحمد فتحي نجم الأهلي كواليس رفضه عرضا من نادي بيراميدز قبل لقاء كأس السوبر الأخير ضد الزمالك. الزمالك. وقال فتحي عبر تصريحات تلفزيونية إنه تلقى عرضاً كبيراً بمقابل مالي ضخم ولكنه رفض الرحيل عن الأهلي وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بذلك. مالي ضخم ولكنه رفض الرحيل عن الأهلي وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بذلك. وأضاف فتحي "أنا مستمر مع الأهلي وأتمنى الاعتزال بين صفوفه".

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