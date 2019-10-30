عبدالحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات إيريك تراوري

أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي

، أنه لم تحدث أي مفاوضات للتعاقد مع البوركيني إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز في شهر يناير المقبل.

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي

إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني رجل واقعي ويعيش الأجواء يوماً بيوم ولم يطلب التعاقد مع أي لاعب ولم يستقر على رحيل أي لاعب.