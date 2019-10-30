ننشر تشكيل لجان بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر المقبل. المقبل. وجاء تشكيل رؤساء اللجان كالتالي:

اللجنة الطبية .. أحمد سلطان

لجنة الاتصال الحكومي .. د.أحمد الشيخ

اللجنة الإعلامية .. أسامة إسماعيل

لجنة التذاكر .. عمرو البرتقالي

الإعاشة والانتقالات .. شعبان بسطاوي

اللجنة المالية .. تامر غنام

لجنة المراسم والبروتوكول .. محمد غرابة

لجنة الملاعب .. مروان النايب

اللجنة القانونية .. أ.سعيد حنفي

لجنة التسويق .. أحمد فايز كما تقرر اختيار محمد فضل عضو اللجنة كمنسق عام للبطولة.

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