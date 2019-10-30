أنجولا يفوز على كندا بمونديال الناشئين

تغلب منتخب انجولا على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة بالبرازيل. كأس العالم للناشئين المقامة بالبرازيل. سجل هدفي منتخب أنجولا الثنائي سيباستياو لوفومبو وديفيد نزانزا في الدقيقتين 31، 90، فيما سجل جاسين راسل هدف منتخب كندا في الدقيقة 49. 31، 90، فيما سجل جاسين راسل هدف منتخب كندا في الدقيقة 49. بهذه النتيجة يتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل نظيره الكندي المجموعة بدون نقاط.

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