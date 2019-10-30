تغلب منتخب انجولا على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولةكأس العالم للناشئين المقامة بالبرازيل.
سجل هدفي منتخب أنجولا الثنائي سيباستياو لوفومبو وديفيد نزانزا في الدقيقتين31، 90، فيما سجل جاسين راسل هدف منتخب كندا في الدقيقة 49.
بهذه النتيجة يتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل نظيره الكندي المجموعة بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجولا يفوز على كندا بمونديال الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.