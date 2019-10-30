شاهد.. ميسي يقود برشلونة لاستعادة صدارة الليجا بخماسية في بلد الوليد

قاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة البلوجرانا لتحقيق فوز كاسح على نظيره بلد الوليد، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء وانتهت منذ قليل، على ملعب ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولةالحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وسجل الأهداف للبرسا ميسي هدفين في الدقائق 34 و75، ولينجليت وفيدال وسواريز في الدقائق 2 و29 و77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيدأوليفاس في الدقيقة 15.
ويعد هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة هو رقم 50 لميسي الذي يسجله من ركلة حرة، بواقع 44 هدفًا مع البارسا، و 6 مع منتخب الأرجنتين.
وبهذا الانتصار يستعيد برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.
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