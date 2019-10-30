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نيجيريا تقلب الطاولة على الأكوادور وتتصدر مجموعتها بمونديال الناشئين

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قلب منتخب نيجيريا الطاولة على نظيره الاكوادوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ملعب أوليمبيكو بيدرو، ضمن الجولة الثانية من دور

المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في البرازيل.

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5، 84، 89، بينما سجل أهداف الأكوادور دانيال جينادو و يوهان اندري مينا في الدقيقتين 10،56.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحل نظيره الأكوادوري وصيفًا برصيد 3 نقاط.

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