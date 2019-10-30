الاتحاد السكندري يعلن أسعار تذاكر لقاء المحرق البحريني

أعلن نادي الاتحاد السكندري فتح منافذ بيع تذاكر مباراة الفريق أمام المحرق البحريني في لقاء الذهاب بدور الـ16 للبطولة العربية والمقرر لها يوم 3 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة باستاد الإسكندرية. نوفمبر في تمام الساعة الثامنة باستاد الإسكندرية. ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر الساعة الثانية عشرة ظهراً على أن تكون أسعار التذاكر لباب 8،9،10 للدرجة الثالثة مقابل 20 جنيها. أن تكون أسعار التذاكر لباب 8،9،10 للدرجة الثالثة مقابل 20 جنيها. والدرجة الثانية مقابل 100 جنيه بينما المقصورة الرئيسة مقابل 500 جنيه. وكان الاتحاد السكندري وصل الى ذلك الدور عقب تخطي فريق العربي الكويتي.

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