الاتحاد السكندري يعلن أسعار تذاكر لقاء المحرق البحريني

أعلن نادي الاتحاد السكندري فتح منافذ بيع تذاكر مباراة الفريق أمام المحرق البحريني في لقاء الذهاب بدور الـ16 للبطولة العربية والمقرر لها يوم 3نوفمبر في تمام الساعة الثامنة باستاد الإسكندرية.
ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر الساعة الثانية عشرة ظهراً علىأن تكون أسعار التذاكر لباب 8،9،10 للدرجة الثالثة مقابل 20 جنيها.
والدرجة الثانية مقابل 100 جنيه بينما المقصورة الرئيسة مقابل 500 جنيه.
وكان الاتحاد السكندري وصل الى ذلك الدور عقب تخطي فريق العربي الكويتي.
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