لقطة اليوم | مارادونا والاحتفال المزدوج بعيد ميلاده الـ59!

استقبل جمهور نادي نيولز أولد بويز أسطورة الكرة الأرجنتينية “دييجو مارادونا” استقبالاً خاصًا في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء، قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق مارادونا الجديد “خيمناسيا” ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الأرجنتيني “سوبر ليجا”.

دييجو آرماندو مارادونا الذي يعيش تجربته الخامسة في عالم التدريب هذا الموسم، أكمل عامه الـ 59، اليوم الاربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019.

وعند دخوله إلى أرض ملعب نيويلز أولد بويز والذي يحمل اسم المدرب الشهير “ماوريسيو بيلسا”، عانق نجم الفريق “ماكسي رودريجيز” والدموع تكاد تنهمر من عينيه.

وأشرف مارادونا على تدريب ماكسي في منافسات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، والذي ودعه المنتخب الأرجنتيني من الدور ربع النهائي بنتيجة 4/صفر أمام ألمانيا.

لكن الحظ كان حليفًا لدييجو مارادونا باحتفال مزدوج بعيد ميلاده الـ 59 في مباراة نيويلز أولد بويز وخيمانسيا، الاحتفال الأول كان قبل بدء المقابلة عن طريق الاستقبال الأسطوري من قبل جمهور نيويلز أولد بويز، وبحصوله على صورة ضخمة له وكرسي فخم من إدارة النادي لونه أحمر وأسود، وقع عليه بخط يديه قبل أن يُدير المباراة من عليه من أقرب نقطة على خط التماس.

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أما الاحتفال الثاني فكان عقب انتهاء اللقاء بفوز فريقه بنتيجة (4/0)، وسط خيبة أمل جمهور نيويلز أولد بويز الذي كان يطمح في استغلال فريقه لخسارة بوكا جونيورز أمام راسينج كلوب من أجل اقتناص المركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان هذا الفوز هو الثاني لدييجو مارادونا خلال الخمس جولات الماضية مع فريق خيمانسيا، ما ساعده على التقدم في الجدول إلى المركز الـ 23 برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جودوي كروز الأخير، ليصبح على مقربة من دخول صراع النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتابع مشاهدو المباراة تحركات مارادونا على الكرسي المميز بفضل كاميرا أطلق عليها “دييجو كام” راقبته طيلة الـ 90 دقيقة بتوصية من قناة TNT.

على أي حال، استحق مشهد ترحيب إدارة وجمهور نيويلز أولد بويز بدييجو مارادونا (أسطورة نابولي) أن يكون لقطة اليوم، الاربعاء الموافق 30 أكتوبر، من الخليج 365، لما فيه من حب ووفاء وتقدير ومشاعر طيبة تجاه مسيرة بطل كأس العالم 1986، رغم أنه لم يُمثل نيويلز أولد بويز لأكثر من موسم واحد بين عامي 1993 و1994، وهي الفترة التي لم تشهد تسجيل مارادونا لأي هدف بالقميص الأحمر والأسود.