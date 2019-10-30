شاهد | الدوري مع وليد حلقة الثلاثاء 29 أكتوبر

ناقش برنامج الدوري مع وليد مشكلة تقهقر أسهم المهاجم السعودي في لائحة هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يُسيطر الأجانب على المراكز الـ 10 الأولى، ومن بينهم اللاعب السوري “عمر خريبين” الذي سجل 4 أهداف رغم غيابه عن تشكيلة الهلال في الجولتين الماضيتين بداعي الإصابة.

ووجه مقدم البرنامج في هذه الحلقة “خالد الغشيان” سؤالاً إلى المحلل الرياضي “غرم العمري” حول فرص اقتحام لاعب سعودي ما إلى قائمة الهدافين لأول مرة منذ محمد الشلهوب.

ورد غرم العمري قائلاً “صعب يدخل في الوقت الراهن مهاجم سعودي على هذه القائمة المليئة بالمهاجمين الأقوياء”.

وأضاف “لكن هذا لا يعني انعدام فرصة لاعب مثل صالح الشهري الذي يتمتع بالإمكانيات الجيدة، يحتاج فقط للمشاركة مع الهلال، فهو مؤهل للعب ولديه المقومات التهديفية”.

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وأكد “عبد الله الحمدان (مهاجم نادي الشباب) من حسن الحظ لا يوجد مهاجم أجنبي في الفريق هذه الأيام وإلا لما شارك، أملنا كبير في عبد الله الحمدان، وأتمنى أن يُرسم له الطريق الصحيح كي يكون المهاجم السعودي رقم 1 في المستقبل”.

ووصف المحلل الرياضي محمد الدهش عدم وجود لاعب سعودي يُنافس على صدارة هدافي دوري المحترفين بالمؤشر الخطير، قائلاً “دوري الدرجة الأولى السعودي غني باللاعبين وقد يستعين بهم المنتخب في ظل عدم وجود هداف ما في دوري المحترفين”.