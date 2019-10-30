تركي آل الشيخ يتوعد مرتضى منصور بعد شكوى ابنة الخطيب

وصلت إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ“، مساء أمس الثلاثاء، شكوى خاصة في رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور”، من ابنة رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب”، بعدما تهجم عليها ووالدتها وعمتها السيدة ماجدة -شقيقة محمود الخطيب – خلال إحدى المكالمات الهاتفية التي أجراها مع قناة الحدث اليوم في برنامج الزمالك اليوم مطلع هذا الشهر.

ورفض تركي آل الشيخ أي إساءة توجه إلى عائلة محمود الخطيب في أكثر من تصريح كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، متوعدًا في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الخوض في الأعراض، وقصد بذلك مرتضى منصور الذي لا يكف عن التهجم على عائلة الخطيب.

وكان مرتضى منصور قال ذات مرة “تركي آل الشيخ أكد أن إدارة الأهلي عصابة لأنهم سرقوا الساعات. تركي آل الشيخ رحل عن مصر بسبب تصرفات وألفاظ إدارة الأهلي، طفش من مصر بسببكم”.

وأرسل تركي آل الشيخ مندوبًا للاطمئنان على صحة محمود الخطيب من جهة، ولتأكيد رغبته في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بينه وبين إدارة الأهلي من جهة أخرى، بعد توتر العلاقة ووصولها إلى طريق مسدود خلال فترة عمله كمالك لنادي بيراميدز الموسم الماضي.

ونشر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق “تركي آل الشيخ” صورًا على موقع فيسبوك جمعت عبد الرحمن الحمود – مندوبه – بمحمود الخطيب في منزل الأخير.

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وأرفق مع تلك الصور، تصريحًا قال فيه “الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود للاطمئنان على صحته”.

وأوضح رجل الأعمال السعودي “وصلني عتاب المحب من حرم الكابتن محمود الخطيب وابنته أن هناك أشخاصًا أساءوا لهم واستخدموا اسمي”.

وتوعد تركي آل الشيخ قائلاً “أنا وبيبو رجال ونتحمل، أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم، فلم أجد من حرم الخطيب وبناته إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة”.

وختم رئيس هيئة الترفيه السعودية “عيب تدخلوا المحارم في حواديت الكرة، اختشوا، وحقها (زوجة الخطيب) وبناتها على رأسي من فوق، وتفرج برجعة الكابتن سليمًا معافى..آمين”.

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