أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

عادت الأضواء لتسلط من جديد على ملعب كامب نو، مسرح مباراة برشلونة وبلد الوليد، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 23:15 بتوقيت السعودية، الساعة 22:15 بتوقيت مصر، بعد غياب دام لحوالي 10 أيام بسبب مظاهرات كتالونيا التي أندلعت احتجاجًا على حكم المحكمة الإسبانية العليا بسجن رئيس الإقليم “أوريول” لمدة 13 عامًا.

وتسببت المظاهرات في تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة العاشرة من الليجا، من يوم 26 أكتوبر إلى يوم 18 ديسمبر 2019.

وتقدم برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الليجا (مؤقتًا) برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل بلد الوليد المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمع منهم 9 نقاط في الجولات الخمس الماضية حيث تعادل 3 مرات وفاز مرتين على إسبانيول وإيبار.

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف في الشوط الأول وبينهم سجل كيكو هدف لبلد الوليد كان قد جعل النتيجة متعادلة 1/1 في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أضاف البرسا هدفين لكل من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد (29 أكتوبر 2019)

هدف برشلونة الأول

هدف تعادل بلد الوليد 1/1

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الهدف الثاني لبرشلونة

الهدف الثالث لبرشلونة

الهدف الرابع لبرشلونة

الهدف الخامس لبرشلونة