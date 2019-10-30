أهداف مباراة بريشيا والإنتر في الدوري الايطالي

حل الإنتر ضيفًا ثقيلاً على بريشيا في ملعب ماريو ريجامونتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء.

وحقق الإنتر الفوز بهدفين لهدف ليتصدر جدول ترتيب السيري آ برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني والذي تنتظره مباراة يوم غد في ختام نفس الجولة.

وتعادل الإنتر مطلع هذا الأسبوع مع ضيفه بارما بنتيجة 2/2 علمًا بأنه كان متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد.

وأنهى الإنتر الشوط الأول متقدمًا في النتيجة عن طريق لورتارو مارتينيز، وفي الشوط الثاني أضاف الهدف الثاني بواسطة روميلو لوكاكو الذي رفع رصيد أهدافه لسبع، وقبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء سجل بريشيا هدف حفظ ماء الوجه.

أهداف مباراة بريشيا والإنتر – 29 أكتوبر 2019 –

هدف الإنتر الأول

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هدف الانتر الثاني

هدف بريشيا الأول