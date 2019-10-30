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أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون في كأس الرابطة

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ترشح مانشستر سيتي إلى الدور الخامس من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره ساوثامبتون، في المباراة التي استضافها ملعب طيران الاتحاد في مدينة مانشستر.

ساوثامبتون الجريح بعد خسارة مدوية أمام ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح الجولة العاشرة من الممتاز، كان يسعى لمصالحة أنصاره، لكن لسوء الحظ اصطدم بأحد أقوى أندية إنجلترا في الفترة الماضية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول، وأضاف الهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق أجويرو قبل أن تستقبل شباكه هدفًا في الربع ساعة الأخيرة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون (29 أكتوبر 2019)

هدف مان سيتي الأول

 

هدف مان سيتي الثاني

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الهدف الثالث لمان سيتي

 

هداف ساوثامبتون الأول

 

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