نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد فى الدوري الأسباني 2019-2020

إحتفل عشاق نادي برشلونة بالفوز بخماسية أمام بلد الوليد فى إطار الجولة11 من الدوري الأسباني (لا ليجا) 2019-2020, والتي أقيمت على ملعب البارسا “كامب نو” اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر, فى تمام الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة, 20:15 بتوقيت جرينتش.

ودخل العملاق الكتالوني اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي غرناطة والذي تنتظره مباراة قوية خارج ملعبه أمام نادي خيتافي والذي يأتي فى المركز 11 برصيد 13 نقطة لصالح نفس الجولة ولبرشلونة مباراة مؤجلة “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد بسبب الأوضاع الأمنية غير المُستقرة في إقليم كتالونيا ومدينة برشلونة والمقرر إقامته 18 ديسمبر 2019.

وأتى نادي بلد الوليد ضيف البارسا فى المركز الثامن برصيد 14 نقطة مناصفة مع نادي أوساسونا بنفس رصيد النقاط والأهداف, والذي سعي مدربه “سيرجيو جونزاليس” الى تقديم مباراة مشرفة والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو ولكنه اصطدم بالعملاق الكتالوني علي ملعبه الذي يعشق الفوز عليه.

وسعي رفاق ليونيل ميسي بقيادة المدير الفني ” إيرنيستو فالفيردي” الى تحقيق الفوز على ضيفه بلد الوليد ساعياً لصدارة ترتيب جدول الليجا والابتعاد فى حالة تعثر ملاحقيه ريال سوسيداد, وأتلتيكو مدريد, ونادي إشبيلية المتساويين معه فى رصيد النقاطوكان ميسي بطل اللقاء بتسجيل هدفين وصناعة هدف.

فى الشوط الأول من المبارة أفتتح التسجيل مبكراً للبارسا اللاعب كليمونت لينغليت فى الدقيقة الثانية ,ثم جاء الرد سريعاً من بلد الوليد بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق اللاعب كيكو اوليفاس, ثم تقدم برشلونة عن طريق ارتورو فيدال فى الدقيقة 29 بهدف ثاني من صناعة ميسي، وأضاف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث فى الدقيقة 34 عن طريق ضربة ثابتة.

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وفي الشوط الثاني أضاف ميسي هدفه الثاني والرابع للبارسا في الدقيقة 75 من صناعة راكيتيتش ، وبعد دقيقتين أضاف مهاجم البارسا سواريز الهدف الخامس في الدقيقة 77 من صناعة بطل اللقاء ميسي لينتهي اللقاء بخماسية للبارسا.

وبهذا الفوز اليوم اصبح برشلونة في صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 22 نقطة في انتظار انتهاء الجولة.

وبهزيمة بلد الوليد تراجع الي المركز التاسع من ترتيب جدول الليجا برصيد 14 نقطة مؤقتآ في انتظار انتهاء الجولة.

ويتصدر البارسا مجموعته فى دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بعد الفوز الأخير الذي حققه فى إطار الجولة الثالثة خارج ميدانه على نادي سلافيا براغ التشيكي.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين برشلونة وبلد الوليد فى الدوري الاسباني: