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أهداف مباراة بوخوم وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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زار بايرن ميونخ ملعب بوخوم ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ألمانيا 2020/2019 على ملعب فينوفيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019.

بايرن ميونخ بدأ المباراة من دون الثلاثي الذهبي “كوتينيو وليفاندوفسكي ومولر”، حيث اعتقد المدير الفني نيكو كوفاتش أن المباراة في متناول اليد بما أن بوخوم أحد أندية الدوري الألماني الدرجة الثانية.

لكن شباك البايرن تلقت هدفًا مُفاجئًا في الدقيقة 36 من نيران صديقة عن طريق اللاعب ديفيز.

بعد استعانة نيكو كوفاتش بكوتينيو وليفاندوفسكي ومولر في الشوط الثاني، استطاع بايرن قلب النتيجة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق جنابري قبل أن يضيف مولر الهدف الثاني في الدقيقة 89 مستغلاً تمريرة من كينجسلي كومان.

شاهد أهداف بوخوم وبايرن ميونخ -29 أكتوبر 2019-

هدف بوخوم

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هدف بايرن ميونخ

 

طرد لاعب بوخوم

 

هدف فوز بايرن ميونخ

 

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