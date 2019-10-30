نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2019-2020

احتفل عشاق مانشستر سيتي بفوز فريقهم اليوم أمام نادي ساوثهامتون فى الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وتأهله الي الدور الخامس والتي اقيمت على ملعب السيتي “ملعب الإتحاد”بمدينة مانشستر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر, فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة, 19:45 بتوقيت جرينتش.

شوط أول من جانب السيتي أفتتح التسجيل المدافع الارجنتيني نيوكلاس أوتامندي من ضربة رأسية فى الدقيقة 20, ووسط إستحواذ من السيتي ومن عرضية نموذجية من لاعب الرواق الايمن ووكر يضيف المهاجم التاريخي للسيتي سيرخيو أجويرو الهدف الثاني فى الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل اجويرو هدفه الثاني والثالث للسيتي وقبل النهاية بربع ساعة سجل لاعب ثاوسهامتون ستيفنز هدف حفظ ماء الوجه الهدف لتنتهي المباراة بثلاثية للسيتي.

وسعي رجال المدير الفني للسيتي “بيب جوارديولا” الى تحقيق الفوز فى لقاء فريقه أمام ساوثهامتون والتأهل الي الدور الخامس.

السيتي قد فاز فى لقاءه الأخير فى البريميرليج أمام أستون فيلا بنتيجة 3-0 على ملعب الإتحاد بالجولة العاشرة ووصل للنقطة 22 فى المركز الثاني من ترتيب جدول البريميرليج.

وفى نفس السياق كان يسعي المدير الفني لساوثهامتون “رالف هازنهاتل” الى الخروج بنتيجة إيجابية لمصالحة جمهوره ولضمان بقائه مع الفريق بعد الهزيمة الكبيرة التي مُني بها في لقاءه الأخير على ملعب فريقه أمام نادي ليستر سيتي فى إطار الجولة العاشرة من البريميرليج والتي إنتهت بتسعة اهداف نظيفة وهي نتيجة تاريخية, وقد صرح “رالف” بأنه يتحمل وحده الهزيمة المهينة وعلى إثر هزيمة ليستر تراجع فريق ساوثهامتون الي المركز 18 فى ترتيب جدول البريميرليج برصيد 8 نقاط.

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وبالهزيمة اليوم من السيتي غادر ساوثهامتون كأس الرابطة الإنجليزية وازدادت جراحه اكثر وتأهل السيتي عن جدارة واستحقاق للدور ربع الخامس من كأس الرابطة الإنجليزية.

وإليكم نتائج آخر 10 مواجهات بين السيتي وساوثهامتون: