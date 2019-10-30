

سجل الأسطورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفين في شباك بلد الوليد، مساء الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الحادية عشرة لليجا الإسبانية.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 101 هدف في جميع المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.



وأشارت "أوبتا"، إلى أن ميسي يتفوق بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع المسابقات.



جدير بالذكر أن أحد هدفي ميسي في مباراة اليوم، جاء من ركلة حرة مباشرة، وهي رقم 50 في مسيرته، حيث سجل 44 بقميص برشلونة، و6 بقميص منتخب الأرجنتين.



المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يحتفل بمئوية تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.