برشلونة يستعيد صدارة الليجا بفوز ساحق على بلد الوليد

لم يجد برشلونة صعوبات كبيرة بتخطي ضيفه بلد الوليد 5-1 في المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.



وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وصنع أخرى، فيما سجل المدافع الفرنسي كليمان لانغليه 2، والتشيلي أرتورو فيدال 29، والأوروغياني لويس سواريز 77، بقية أهداف برشلونة.



أما هدف ضيف كامب نو الوحيد فوقع عليه كيكو أوليفاس 15.



وعاد برشلونة إلى الصدارة بـ 22 نقطة، فيما وقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 14 في المركز التاسع.



وسجل ميسي هدفه رقم 50 من حرة مباشرة طيلة مسيرته كلاعب، 20 منهم في السنوات الخمس الأخيرات أقرب لاعب إليه بيانيتش (9).

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