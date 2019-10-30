أجبر ديبورتيفو ألافيس ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل (1-1) اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبادر أتلتيكو مدريد بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا (70) بيد أنّ ألافيس عادل الكفّة من خلال لوكاس بيريز (83).



وفشل "الروخيبلانكوس" في الانفراد بصدارة ترتيب الـ"ليغا" ولو مؤقتاً بعد أن بات رصيده 20 نقطة بالتساوي مع غرناطة صاحب الريادة بفارق الأهداف في حين رفع ألافيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.



وهو التعادل الخامس لأتلتيكو في الدوري المحلي منذ بداية الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وهزيمة واحدة.



أما ديبورتيفو ألافيس فقد حقق تعادله الثالث خلال الموسم الجاري مقابل 3 انتصارات و5 هزائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يهدر نقاط التفوق بالتعادل مع ألافيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.