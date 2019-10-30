زيدان ينفي شائعات رحيل "بيل" عن ريال مدريد

دحض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل الويلزي غاريث بيل إلى أحد الأندية الصينية في الميركاتو الشتوي مشيرا إلى أن ناديه منح الأخير الضوء الأخضر للذهاب إلى لندن.



ولم يخض بايل أي مباراة منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي لإصابة في ربلة الساق وقد رافقت زيارته إلى لندن في اليومين الأخيرين الكثير من الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الصيني في كانون الثاني/يناير المقبل.



بيد أن المدرب الفرنسي أكد أن بايل حصل على موافقة النادي للغياب يومي الاثنين والثلاثاء وبانه ليس عل علم بنية اللاعب مغادرة النادي وقال في هذا الصدد "كان الأمر (ذهابه الى لندن) مسألة شخصية وسمحنا له بالذهاب. لكني لا اعتقد بأنه تحدث أي مرة عن رغبته في الرحيل. عندما يكون جاهزا للعب، سيشارك".



وكان بايل قريبا جدا من الانتقال الى فريق جيانغسو صنينغ الصيني الصيف الماضي بعد أن ساءت علاقته تماما بزيدان لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على قيمتها، وقد أكد زيدان بأنه لا يتوقع أي عروض أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.



وقال زيدان "لا اعتقد بأنه سيكون هناك عرض ما ولم أفكر بالأمر. غاريث هو لاعب ينتمي الى ريال مدريد. ما حدث في الصيف أصبح من الماضي، وقد بقي غاريث في صفوف النادي وكان الأمر رائعاً للجميع".