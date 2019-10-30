اونلاين | كورة اون لاين barcelonaHD7 مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر 29-10-2019 “KOOORA GOAL” في الدوري الاسباني NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين barcelonaHD7 مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر 29-10-2019 “KOOORA GOAL” في الدوري الاسباني NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد ، برشلونة حامل اللقب يلعب في ديارة ضد بلد الوليد التاسع، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الحادية عشرة، وهو مرشح لتحقيق فوزه الخامس تواليا منذ الهزيمة التي تعرض لها ضد غرناطة صفر-2 في 21 سبتمبر، لاسيما أن النادي الكاتالوني فاز بمبارياته الست الأخيرة على أرضه ضد بلد الوليد ولم يخسر أمام الأخير في كامب نو منذ 9 نوفمبر 1997 (1-2)..

ننتظر مواجهة جديدة بين بين فريقي برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعة الحادي عشر وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة ، ومن المنتظر نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية 3 بتعليق المعلق حفيظ دراجي في كامب نيو..

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر بدون رسوم لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الاسباني في توقيت الساعة 10:15 م بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 11:15 م بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

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يحتل برشلونة حامل لقب الليجا المركز الثاني حاليا برصيد 19 نقطة، فيما يأتي بلد الوليد في المركز التاسع بالجدول وفي جعبته 14 نقطة بعد تفادي الهزيمة في آخر خمس جولات بالمسابقة.

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشر

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