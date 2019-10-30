اونلاين | «يلا شووت» NOW BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر La Liga كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا هدف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» NOW BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر La Liga كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا هدف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Yalla Shoot يستضيف ملعب كامب نو، مباراة قوية عندما يحل فريق بلد الوليد ضيف علي برشلونة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، في لقاء سيقوده الحكم خافيير روخاس، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء،ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد KOORA STAR.

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KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

KOORA LIVE, يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

يقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة الإسبانى وبلد الوليد بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة YALLA SHOOT.