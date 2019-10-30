اونلاين | HD شوت أونلاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD شوت أونلاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم فى كأس الرابطة اليوم الثلاثاء 29-10-2019 حيث يلتقى مانسيتى نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الرابطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الرابطة

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم حيث تلقى الأخير هزيمة قاسية أمام ليستر سيتي الجمعة الماضية بتسعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب “سانت ماري”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهي أسوأ هزيمة لفريق ساوثهامبتون في تاريخ النادي البالغ 133 عاماً.